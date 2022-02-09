Минздрав сообщил, что необходимо для получения QR-кода по антителам

Требований к уровню антител для получения сертификата и QR-кода, подтверждающих иммунитет к COVID-19, не существует.

Как сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, достаточно будет просто их наличия. Выдавать такие сертификаты начнут с 21 февраля.

"Требований к уровню антител не устанавливается — достаточно их наличие в организме", — сказал помощник министра, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в России выдачу QR-кодов на основании антител, которую власти планировали начать с 1 февраля, перенесли.

Это связано с тем, что Минцифры пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам.