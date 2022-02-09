09 Февраля 2022
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Экономика В России
вино бутылка Массандра (2015) | Фото:massandra.su

"Винодельческий союз": вино в России может подорожать из-за маркировки

Ассоциация "Винодельческий союз", в который входят предприятия "Кубань-вино", "Фанагория", "Мильстрим черноморские вина" и другие, обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко с письмом. Участники рынка сообщил о нецелесообразности введения маркировки "Честный знак" для винодельческой продукции.

Как сообщил представитель кабмина, документ поступил.

Эксперимент по маркировке некоторых видов алкоголя с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года предложил Минпромторг. Речь идет о виноградных винах, вермутах, ликерах, спиртовых настойках и т. д., пишут "Ведомости".

Напомним, россияне стал пить меньше водки и больше пива. Об этом говорят цифры в отчете Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции на оптовых рынках алкоголя в 2019-2020 гг.

Теги: вино, маркировка



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