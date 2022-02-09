09 Февраля 2022
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врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Минздрав пообещал не останавливать оказание плановой медпомощи детям и онкобольным

Оказание плановой помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также тем, кто нуждается в гемодиализе, не будет приостанавливаться на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в Минздраве России, главы субъектов могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по ряду профилей. Как отмечается в сообщении министерства, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями должны проводиться дистанционно.

Напомним, в конце января в Москве была приостановлена плановая госпитализация в детские больницы. Такое решение департамент здравоохранения столицы объяснили резким ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

А в поликлиниках Пермского края с 25 января было приостановлено оказание плановой медицинской помощи.

Теги: Минздрав, эпидемия, медпомощь



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