При пожаре на пермской птицефабрике погибли более 33 тысяч птиц

При пожаре на птицефабрике в Кунгурском районе Пермского края обрушилась кровля, в результате погибли свыше 33 тысяч птиц. Площадь возгорания составила более 1,7 тысячи квадратных метров.

По некоторым данным, огонь охватил отдельно стоящее здание ОАО "Птицефабрика "Комсомольская" по адресу: Кунгурский район, поселок Комсомольский, улица Успешная, дом 1.

Пожар был локализован на площади 1 720 "квадратов". Погибших и пострадавших людей в результате происшествия не оказалось. Экстренные службы выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает РенТВ.