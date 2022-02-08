Twitter забанил официальный аккаунт движения "Конвой свободы"

Twitter забанил официальный аккаунт движения канадских дальнобойщиков "Конвой свободы", протестующих против вакцинации от коронавируса. Newsweek сообщает, что в администрации соцсети исключили возможность восстановления аккаунта.

Правила соцсети, на которые ссылается ее администрация, запрещает обход временной блокировки, в том числе создание новой учетной записи. А "Конвой свободы" именно так и поступил, за что улетел в вечный бан.

А временный бан в Twitter выдают за одно (или несколько) из следующих нарушений: записи содержат угрозы или пропаганду насилия, терроризма, сексуальной эксплуатации детей, оскорбления и домогательства, разжигают ненависть, пропагандируют самоубийства или членовредительство. Какие именно из этих правил нарушил "Конвой свободы" не сообщается.