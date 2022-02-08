09 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Акция протеста дальнобойщиков против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений &quot;Конвой свободы&quot; (2022) | Фото: The Canadian Press / Justin Tang

Twitter забанил официальный аккаунт движения "Конвой свободы"

Twitter забанил официальный аккаунт движения канадских дальнобойщиков "Конвой свободы", протестующих против вакцинации от коронавируса. Newsweek сообщает, что в администрации соцсети исключили возможность восстановления аккаунта.

Правила соцсети, на которые ссылается ее администрация, запрещает обход временной блокировки, в том числе создание новой учетной записи. А "Конвой свободы" именно так и поступил, за что улетел в вечный бан.

А временный бан в Twitter выдают за одно (или несколько) из следующих нарушений: записи содержат угрозы или пропаганду насилия, терроризма, сексуальной эксплуатации детей, оскорбления и домогательства, разжигают ненависть, пропагандируют самоубийства или членовредительство. Какие именно из этих правил нарушил "Конвой свободы" не сообщается.

Теги: twitter, конвой свободы, бан



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Ранее 05.02.2022 17:27 Мск Полиция Квебека выписала участникам "Конвоя свободы" 40 штрафов


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