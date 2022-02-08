Суд отклонил иск Жириновского к журналисту, обвинившего лидера ЛДПР в домогательствах

Суд отклонил иск Владимира Жириновского к журналисту Ренату Давлетгильдееву и телеканалу "Дождь"* (*внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Лидер ЛДПР подал в суд в ноябре минувшего года, он хотел сыскать с ответчиков 10 млн руб. в качестве компенсации за ущерб чести и достоинству.

Дело в том, что Давлетгильдеев в эфире "Дождя"* обвинил политика в домогательствах.

Хотя о домогательствах журналист писал на своей странице в Facebook, Жириновский хотел привлечь к ответственности и телеканал, поскольку тот "продолжил распространять порочащую истца информацию": в сентябре 2020 года в программе Hard Day's Night Жириновского спрашивали об этой истории.

Запись в Facebook была сделана еще в 2018 году. Давлетгильдеев написал о событиях, которые, якобы, произошли в 2006 году во время конкурса "Мисс Россия". Журналист сообщил, что его, якобы, "за руки пытались вывести из здания помощники Жириновского и отвезти в корпоративную сауну ЛДПР". Также он заявил о прикосновениях самого политика во время интервью, которые было сложно истолковать неоднозначно.