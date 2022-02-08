08 Февраля 2022
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Общество Москва
Алехина, Автозак (2014) | Фото: твиттер

Участницу Pussy Riot Марию Алехину арестовали на 15 суток

Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину арестовали на 15 суток по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Ее адвокат Дмитрий Захватов заявил, что речь идет о публикации семилетней давности, которую проверили эксперты.

"Алехиной вменяется статья 20.3 КоАП РФ — демонстрация символики запрещенных организаций. Она была задержана на выходе из инспекции ФСИН, где она должна отмечаться несколько раз в месяц, согласно приговору, который был ей вынесен в рамках "санитарного дела", - рассказал адвокат в эфире радио "Эхо Москвы".

"Там изображены три девушки в балаклавах, ниже под ними какая-то арабская вязь, и по бокам этой вязи расположены две "свастики", но в обратную сторону. Согласно заключению эксперта, эта "свастика" в обратную сторону является нацистской символикой. В качестве примера в заключении приведен штандарт рейхсканцлера Третьего рейха, и также там имеется ссылка на приказ Гитлера о том, что этот штандарт был утвержден в 1935 году. Какое отношение имеет штандарт Гитлера к левосторонней "свастике", лично мне непонятно. Тем более мне непонятно, какое отношение имеет нацистская идеология к арабской вязи и трем девушкам в балаклавах", - заявил Захватов.

Теги: Pussy Riot, мария алехина, арест, свастика



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