В ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер и один из идеологов реновации Алексей Шепель

В крупном ДТП на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в Москве пострадал миллиардер Алексей Шепель.

По данным столичной прокуратуры, произошло столкновение шести транспортных средств, в результате ДТП пострадали три человека, один из них с тяжёлыми травмами - перелом костей таза. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

СМИ сообщили, что Шепель был госпитализирован с инфарктом, об этом бизнесмен сообщил РИА Новости: "Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт". Также известно, что пострадавшего водителя такси эвакуировали в больницу санитарным вертолетом.

По данным Telegram-канала "112", аварию спровоцировал Mercedes-Benz S 350, за рулем которого был Алексей Шепель. Бизнесмен не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Канал отмечает, что бизнесмен потерял сознание за рулем.

Алексей Шепель — владельц девелоперской компании S.Holding, которая занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. Также он входит в состав совета директоров "Моспроекта", известен как один из разработчиков закона "О реновации".