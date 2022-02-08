08 Февраля 2022
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Происшествия Москва
Авария на Рублевском шоссе 08.02.22. (2022) | Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

В ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер и один из идеологов реновации Алексей Шепель

В крупном ДТП на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь в Москве пострадал миллиардер Алексей Шепель.

По данным столичной прокуратуры, произошло столкновение шести транспортных средств, в результате ДТП пострадали три человека, один из них с тяжёлыми травмами - перелом костей таза. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

СМИ сообщили, что Шепель был госпитализирован с инфарктом, об этом бизнесмен сообщил РИА Новости: "Я сейчас в реанимации, состояние тяжелое, у меня инфаркт". Также известно, что пострадавшего водителя такси эвакуировали в больницу санитарным вертолетом.

Авария на Рублевском шоссе 08.02.22.(2022)|Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

По данным Telegram-канала "112", аварию спровоцировал Mercedes-Benz S 350, за рулем которого был Алексей Шепель. Бизнесмен не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Канал отмечает, что бизнесмен потерял сознание за рулем.

Алексей Шепель — владельц девелоперской компании S.Holding, которая занимается строительством жилья и коммерческой недвижимости. Также он входит в состав совета директоров "Моспроекта", известен как один из разработчиков закона "О реновации".

Теги: дтп, рублевское шоссе, алексей шепель, пострадавшие



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