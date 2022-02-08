РБК: Пост главы ТНТ может занять Тина Канделаки

В СМИ появилась информация, которая уже несколько дней гуляет по Telegram-каналам и соцсетям. Якобы, телеканал ТНТ возглавит Тина Канделаки.

Источники РБК сообщают, что ТНТ покинет его нынешний директор Роман Петренко. Он останется в "Газпром-Медиа холдинге" в качестве советника гендиректора.

Ио директора ТНТ станет Тина Канделаки, которая уже около полугода отвечает в "Газпром-медиа" за развлекательный субхолдинг.

Источник в "Газпром-Медиа" сообщил, что Петренко в последнее время сильно сократили полномочия, раньше он отвечал за финансовую политику канала, а также косвенно – за онлайн-кинотеатр Premier.