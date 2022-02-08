Россия остается на седьмом месте медального зачета на Олимпиаде

По итогам очередного соревновательного дня сборная Олимпийского комитета России вернулась на седьмую позицию, где оказалась еще по итогам первого официального дня соревнований.

За сегодняшний день россияне завоевали три бронзовые медали. Их обладателями стали сноубордист Виктор Уйалд в параллельном гигантском слаломе, лыжник Александр Терентьев в спринте и саночница Татьяна Иванова.

Всего в активе россиян сейчас 10 наград, из которых две – золотые, три – серебряные, пять – бронзовые.

Лидирует в общекомандном зачете Швеция с четырьмя золотыми медалями (всего в активе шведов шесть наград).

Кстати, если считать по "американской шкале" (которую, впрочем, мало кто признает кроме самих американцев), то лидируют россияне: в США считают только общее количество наград, не придавая значения металлу, из которого они сделаны.