08 Февраля 2022
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Спорт В России
Вик Уайлд на Олимпийских играх в Пекине (2022) | Фото: Maja Hitij / Getty Images

Россия остается на седьмом месте медального зачета на Олимпиаде

По итогам очередного соревновательного дня сборная Олимпийского комитета России вернулась на седьмую позицию, где оказалась еще по итогам первого официального дня соревнований.

За сегодняшний день россияне завоевали три бронзовые медали. Их обладателями стали сноубордист Виктор Уйалд в параллельном гигантском слаломе, лыжник Александр Терентьев в спринте и саночница Татьяна Иванова.

Всего в активе россиян сейчас 10 наград, из которых две – золотые, три – серебряные, пять – бронзовые.

Лидирует в общекомандном зачете Швеция с четырьмя золотыми медалями (всего в активе шведов шесть наград).

Кстати, если считать по "американской шкале" (которую, впрочем, мало кто признает кроме самих американцев), то лидируют россияне: в США считают только общее количество наград, не придавая значения металлу, из которого они сделаны.

Теги: олимпиада в пекине, сборная россии, общемедальный зачет



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