08 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство не будет запрещать криптовалюты, но возьмет их под контроль

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Из документа следует, что по жесткому варианту, предложенному Центробанком, кабмин не пойдет. Хождение криптовалют возьмут под контроль, но не будут запрещать.
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"Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством. Для всех участников профессионального рынка будут установлены жесткие обязательства с акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Всех покупателей криптовалют разделят на квалифицированных и неквалифицированных (по аналогии с игроками фондового рынка). Криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

"Целью регулирования является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками, - объясняют в правительстве. - Реализация концепции позволит сформировать нормативную правовую базу, вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность ведения легальной предпринимательской деятельности".

В кабинете министров добавили, что к обсуждению привлекали Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС России, Минэкономразвития, Генеральную прокуратуру.

Отметим, что пока нет ясности в отношении майнинга, который ЦБ предлагал запретить. Сейчас Россия занимает третье место в мире по майнингу криптовалют.

Теги: криптовалюты, майнинг, контроль, правительство



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