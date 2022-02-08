08 Февраля 2022
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Экономика В России
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

Российской строительной отрасли нужны до 2 миллионов иностранных рабочих - эксперт

Строительной отрасли в России нужно от 1,5 до 2 млн иностранных трудовых мигрантов, чтобы сохранить текущие объемы строительства, считает глава Национального объединения строителей Антон Глушков. По его мнению, в обозримой перспективе отказаться от труда мигрантов не получится.

Глушков не против привлекать в отрасль и россиян, готовить больше строителей в учебных заведениях, но это потребует времени, а нехватка рабочих и рост зарплат в отрасли уже сейчас влияет на оптимизацию процессов. Там, где раньше работали два-три мигранта, теперь используются машины и механизмы.  

Национальное объединение строителей оценивает число занятых в отрасли примерно в 7 млн человек, пишут "Ведомости".

Напомним, российские власти хоть и признают потребность строительной отрасли в иностранной рабочей силе, пытаются всеми силами избавиться от этой зависимости. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, активно лоббирует идею замены мигрантов на заключенных, особенно когда речь идет об инфраструктурных стройках вроде БАМа.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призывал привлекать на столичные стройки по программе реновации россиян из регионов: "Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства".

Теги: строительство, трудовые мигранты, механизация, заключенные



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