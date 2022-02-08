На строительстве АЭС в Бангладеш за 11 дней погибли пятеро россиян

В Бангладеш за 11 дней скончались пятеро россиян, работавших на строительстве АЭС "Руппур". В период с 28 января по 6 февраля скончался 48-летний Алексей Б., лечившийся в местном медцентре, затем во сне умер 40-летний Алексей Ш. Спустя три дня 48-летний Павел Щ. скончался в том же медцентре, что и первый мужчина. В тот же день на лестничном пролете в доме жилого комплекса, где живут россияне, нашли тело 59-летнего Василия Т. В этом же ЖК спустя несколько дней нашли мертвым в его квартире 45-летнего Александра В.

Все погибшие работали на компании "Росатома" или его подрядчиков. В полиции заявили, что результаты вскрытия не показали ничего подозрительного, но смерть россиян расследуют, передает РБК.

В "Росатоме" призвали не спекулировать на трагедии: "К сожалению, в социальных сетях и СМИ по поводу этих трагедий появились спекуляции с собственными версиями причин смерти, о которых можно будет говорить только по результатам расследования".