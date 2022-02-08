Компанию, провалившую уборку мусора на севере Петербурга, возглавляет представитель азербайджанской диаспоры

Компанию «Эко Лэнд», которая не смогла справиться с уборкой мусора в январе в северных районах Петербурга, возглавляет знакомый губернатора Александра Беглова и представитель азербайджанской диаспоры города Рустамов Заур Шамиль Оглы.

Сама компания «Эко Лэнд» стремительно ворвалась на мусорный рынок Петербурга с января 2022 года, со стартом «мусорной реформы». Примечательно, что она победила в конкурсе на обращение с ТКО, организованного новым единым регоператором «Невский экологический оператор» (НЭО) в семи районах Петербурга, переиграв «ветеранов» «мусорного» рынка: таких, как компания «Автопарк №6 «Спецтранс».

С первых чисел января стало ясно, что новый перевозчик совершенно не справляется с возложенными на него обязанностями. Все семь районов буквально утонули в не вывезенных отходах. Выяснилось, что «Эко Лэнд» попросту не обладает нужными мощностями, о чем было известно еще задолго до вступления в силу «мусорной реформы». Однако данный факт не смутил ни НЭО, ни чиновников Смольного, и компания приступила к работе.

При этом «Эко Лэнд» получили лицензию на вывоз отходов уже после объявления торгов – 16 ноября 2021 года.

Официальная причина отказа «Автопарк №6 «Спецтранс» в участие в конкурсе от НЭО было то, что акционеры якобы не пришли к общему согласию в участии в них. Компания попыталась оспорить данное решение, однако ФАС не приняла апелляцию.

В СМИ предполагают, что устранение «ветерана» «Автопарк №6» произошло не случайно. Еще летом 2021 года регоператор НЭО пытался выкупить акции организации, однако в Автопарке посчитали это попыткой рейдерского захвата и отказались от сделки, заодно и отклонив предложение выступить субподрядчиком по вывозу ТКО в Петербурге. Именно после этого опытных специалистов не допустили до участия в конкурсе.

В результате контейнерные площадки города были «поделены» между тремя выигравшими компаниями – это уже упомянутое «Эко Лэнд», «Автопарк №1 «Спецтранс» и победителем третьего конкурса от НЭО – компанией «Ресурс Атэ».

Тогда многие эксперты заявляли, что приход «Эко Лэнда» был явно согласован с губернатором. Между тем, Александра Беглова действительно многое связывает с азербайджанской диаспорой, важным членом которой является как раз гендиректор «Эко Лэнда» Рустамов Заур Шамиль Оглы.

Так же по информации источников из окружения губернатора Заур Шамиль Оглы, является хорошим другом Александра Беглова. Вместе с миллиардером Вагифом Мамишевым, Рустамов неоднократно встречался с губернатором и просил его о помощи в бизнесе. Взамен обещая помощь диаспоры в решении политических вопросов.

Вообще влияние азербайджанской диаспоры привело к тому, что многие критики такого этнического фаворитизма со стороны Смольного, не без ехидства называют Петербург не иначе, как «Баку-на-Неве». Приводит эта интересная национальная политика губернатора, порой к весьма странным событиям и вполне понятной общественной реакции. Так, например, Смольный озаботился к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда «исторической памятью», а именно, благодарностью к азербайджанским освободителям Ленинграда. По этому поводу городские власти издали постановление, установить соответствующий памятник. И это логично породило резонный вопрос: а что, другие народы Северную Столицу в годы Великой Отечественной не защищали?

Не менее интересна и неоднозначна ситуация со снегоуборочной техникой в Питере, которая, как выясняется, тоже вполне может быть связана с Азербайджаном. Не секрет, что в Северной Столице сейчас попросту чудовищное состояние улиц, дворов и домов, в плане заснеженности и обледенений.

Только за январь 2022 года от снега и льда пострадало около трех тысяч петербуржцев. При этом, половина из них нуждалась в госпитализации.

Снегоочистительная техника, закупленная в 2019 году на сумму в более, чем миллиард рублей, просто отказывается работать при средних зимних петербуржских температурах в минус пять градусов.

Есть версия, что большая часть этой самой техники просто была заказана у азербайджанских коммерческих структур, и делалась она в расчете на азербайджанские климатические реалии. А средняя температура в январе и феврале в этой стране колеблется от плюс четырех, до плюс шести градусов по Цельсию. И понятно, что минусовая температура делает всю эту технику попросту нефункциональной.

Несмотря на такую фантастическую «успешность» и «полезность» совместных, петрбургско-азербайджанских проектов, Смольный вообще и губернатор Беглов в частности не планируют останавливаться на достигнутом. Сейчас речь идет о том, что ряд азербайджанских бизнесменов, в том числе и из ближайшего окружения господина Мамишева, получат и уже получают контракты на крупные городские инфраструктурные проекты: дороги, озеленение парков, реконструкции культурных объектов, строительство крупных торгово-развлекательных центров, ну и понятным образом, имеют доступ к сделкам с землёй. Фактически, господин Беглов сейчас, тихо, но целенаправленно продает город азербайджанцам и иным представителям тюркских народностей. Однако, пока пользы от такого сотрудничества город не то, чтобы получал. Скорее, даже наоборот. А главными бенефициарами этой деятельности являются как раз чиновники из Смольного и представители азербайджанского бизнеса. Об этом сообщает "Рамблер".