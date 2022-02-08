08 Февраля 2022
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Экономика За рубежом
Африка, голод, негры, дети (2017) | Фото:first-americans.ru

NYT: Johnson & Johnson приостановила производство вакцины от COVID-19

Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство простой в применении и относительно недорогой вакцины от коронавируса. По данным источников New York Times, производственная линия в голландском Лейдене была остановлена еще в конце прошлого года. Правда, сообщается, что через несколько месяцев производство возобновится, но точные даты неизвестны. Также нет данных о запасах уже произведенных партий на складах.

У издания есть информация, что Johnson & Johnson начала производство экспериментальной, но потенциально более прибыльной вакцины. При этом компания уже значительно отстала от графика поставок дешевой вакцины в развивающиеся страны, которые не могут себе позволить закупку дорогих вакцин.

Ранее Johnson & Johnson планировала распространить франшизу по производству своей вакцины на другие площадки, но они либо не были запущены, либо не получили разрешения регулирующих органов.

Действия Johnson & Johnson при этом стали неожиданностью для двух крупнейших заказчиков: Африканского союза и центра Covax, международного гуманитарного проекта по поставке вакцины в бедные страны, представители этих организаций узнали о планах американской компании от журналистов.

Теги: вакцина, Johnson & Johnson, производство, остановка, covax



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