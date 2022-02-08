Глава Коми призвал граждан перестать врать диспетчерам "скорой" о симптомах, которых нет

Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с просьбой перестать врать диспетчерам "скорой помощи" о симптомах ковида, которых у них нет.

"У нас началось манкирование. Человек, вызывая врача, "усиливает" симптоматику от того, что есть. Вызывая "скорую", говорит, что у него температура выше 39, отдышка, то есть симптоматика, угрожающая жизни человека. Бригада приезжает, не находит ничего, находит температуру 37,5 (на что человек говорит, что температура спала), никаких следов отдышки, легочной недостаточности. Потом человек сознается, что из поликлиники врача ждал, посчитал, что долго уже врача нет, поэтому решил вызвать "скорую", зная, на какие симптомы она приедет", - сообщил Уйба в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы региона, только 10% вызовов "скорой" за последние сутки были по реальным симптомам. "90% вызовов это случаи, когда "скорой" не нужно было выезжать. Мы отвлекли просто "скорую" от действительно тяжелых случаев. Если мы все начнем вызывать бригады "скорой помощи", к тем, кто нуждается в экстренной помощи, "скорая" просто не доедет", - отметил Уйба.