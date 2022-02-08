"Надоело бездействие и вредительство властей": петербуржцы продолжают требовать отставки Беглова

Петиция с требованием отставки губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова продолжает набирать подписи. Неравнодушные жители города устали терпеть неубранные улицы и заваленные мусором дворы, которые превратились в пристанище крыс и других вредителей.

Петицию с требованием отставки Беглова на сайте Change.org создала пенсионерка Елена Синявина. Елена подчеркивает, что документ составлялся от лица ветеранов, переживших блокаду Ленинграда.

С момента создания петиции свои подписи под ней успели оставить более 35 тысяч петербуржцев. На момент публикации статьи документ собрал 37 тысяч автографов. Большинство петербуржцев, подписывая петицию, рассказывают о причинах своего решения.

«Город, в котором я живу, превратился в настоящие помои! В маленьких городах нет таких проблем с поликлиниками, все налажено. Дороги не убираются, ходить каждый день страшно: то сосулька на голову упадёт, то поскользнёшься и останешься инвалидном. Снег тает и все падает на карнизы с чётким ощущением, что ещё немного и окна пробьёт, а про мусор я вообще молчу», — пишет Валерий.

«Мне надоело бездействие и вредительство местных властей под руководством гражданина Беглова», — указал Дмитрий.

«Большое количество снега - обычная история для региона. Мы нанимаем чиновников, чтобы они решали проблемы горожан и упрощали жизнь в городе. Не решили проблему - в отставку», — возмущена Наталья.

«Я подписываюсь, потому что то, что сейчас творится на улицах - это позор властям! Что, город с многомиллионным бюджетом, в XXI веке не может справиться с наледью?! На улицу страшно выходить», — пишет Ольга.

Напомним, недовольство петербуржцев работой губернатора города Александра Беглова начало расти после первых снегопадов. Заверения градоначальника о том, что «город полностью готов к зимнему периоду» оказались пустым популизмом – коммунальные службы не справились с очисткой города от снега и наледи. Усугубила ситуацию проваленная Смольным «мусорная» реформа, благодаря петербургские дворы превратились в огромные свалки.