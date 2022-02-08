08 Февраля 2022
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Наука и техника Тюменская область
(2022) | Фото: admtyumen.ru

Моор назвал развитие науки стратегическим направлением Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал инновационное и технологическое развитие региона стратегическим направлением.

"Для Тюменской области – это одно из стратегических направлений. На площадке Западно-Сибирского НОЦ команды ученых занимаются разработкой конкурентоспособных технологий, востребованных наукоемких продуктов. Он уже объединил 15 научных и 11 образовательных организаций, а также ряд ведущих компаний реального сектора экономики. Прошедший Год науки и технологий в нашем регионе ознаменован открытием первого в стране карбонового полигона. В Тюменской области создаются и расширяются возможности для стимулирования исследовательской инициативы, действует система грантовой поддержки научных проектов", – отметил Моор в обращении, посвященном Дню науки.

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня работает по направлениям "Биологическая безопасность человека, животных и растений"; "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике"; "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии"; "Нефтехимия". Создание сети НОЦ призвано обеспечить решение прорывных прикладных задач по приоритетам Стратегии научно-технологического развития (СНТР), необходимых для развития инновационной экономики страны (ответы на "большие вызовы"). Западно-Сибирский НОЦ объединил ведущие вузы региона - Тюменский государственный университет, Югорский государственный университет, Тюменский индустриальный университет, Уральский государственный лесотехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Нижневартовский государственный университет, Сургутский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.

Теги: александр моор, развитие науки



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