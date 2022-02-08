Моор подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг"

Тюменский губернатор Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Росагролизинг" в лице генерального директора компании Павла Косова. Наращивание производства сельхозпродукции путем оснащения предприятий АПК современной техникой и оборудованием, в том числе на условиях лизинга, - основная цель соглашения между правительством Тюменской области и АО "Росагролизинг".

Александр Моор обратил внимание на преимущества лизингового механизма для технического перевооружения аграрной отрасли. Используя его, аграрии получают возможность не выводить из оборота крупные финансовые средства, а направлять их на дальнейшее развитие бизнеса.

"Мы видим в государственной лизинговой компании долгосрочного партнера, совместно с которым сможем оказывать сельхозпредприятиям региона всестороннюю поддержку в их дальнейшем развитии", - подчеркнул Александр Моор.

С 2002 года компания "Росагролизинг" инвестировала в развитие агропромышленного комплекса Тюменской области более 2,2 млрд рублей, поставив свыше 800 единиц техники, отметил Павел Косов.

"Наш льготный лизинг совместно с региональными мерами поддержки агробизнеса, которые используются в Тюменской области, позволяет сельхозпроизводителям выгодно приобрести технику, от которой зависит качество и количество урожая", - сказал Павел Косов.