В ОАЭ переходят на 4,5-дневную рабочую неделю

Власти Объединенных Арабских Эмиратов переводят страну на 4,5-дневную рабочую неделю. Теперь она будет заканчиваться не позже полудня пятницы. Ожидается, что реформа окажет положительное влияние на экономику. Она синхронизирует расписание с остальным миром.

Переход начался с государственных служащих и школ. Затем к ним присоединились финансисты. Со временем должен перейти частный бизнес.

Интересно, что выходными днями теперь будут суббота и воскресение, а не пятница и суббота, как ранее. То есть пятница, когда мусульмане совершают намаз, стала наполовину рабочим днем. Но полуденному намазу это не должно помешать, так как к полудню рабочий день должен заканчиваться.

В прошлом году в Исландии эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую был признан успешным.