Процент школьников на дистанте снизился в четыре раза за неделю - Минпросвещения

По данным Минпросвещения РФ, в закрытых из-за ковида классах обучаются всего 2% школьников от общей численности. Это в четыре раза меньше, чем было 31 января. Сведения размещены на сайте ведомства.

Резкое улучшение произошло вчера - были открыты 144 школы (закрыты - 23). Всего закрыты 0,6% школ. Этот процент тоже снижается, правда, медленнее. В целом карантинные меры сохраняются в 240 школах в 35 регионах.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом среди детей, Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленный режим. Регионы будут принимать решение самостоятельно.

Сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что дети составляют 20% от общего количества пациентов с коронавирусом.

Однако тяжело болеют менее 1% заболевших детей, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова. В больницу кладут лишь около 3% детей, заболевших ковидом.

Интересно, что процент госпитализированных взрослых составляет около 10% (до "омикрона" было порядка 20-25%). То есть вероятность госпитализации детей по меньшей мере в 3 раза ниже, чем у взрослых. По летальности детей таких данных нет, что, видимо, указывает на то, что дети практически не умирают. Среди взрослых летальность снизилась примерно до 0,5%. То есть снизилась в 4-5 раз.