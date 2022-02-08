08 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске подрядчики, которым не оплатили работы по благоустройству дворов, судятся с налоговой

В Челябинске пять подрядчиков не могут получить деньги за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы "Формирование современной городской среды".

В марте 2021 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска и обществом "ДЕЗ Калининского района" были заключены соглашения о выделении субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы "Формирование современной городской среды". В свою очередь "ДЕЗ Калининского района" наняло пять подрядчиков, которые выполнили работы в прошлом году.

Как рассказал один из подрядчиков, в их задачи входило асфальтирование дворов, формирование детских площадок и установка малых форм. Во время выполнения работ представитель "ДЕЗ Калининского района" сообщил им, что на основании решения ИФНС по Калининскому району арестованы все их расчетные счета, включая тот, на котором находились средства субсидии, выделенной из федерального, областного и городского бюджетов.

"На текущий момент, из понесенных нами затрат на сумму более 53, 6 млн рублей нам не компенсировали ни копейки. По решению суда, налоговая инспекция, конечно, может вернуть эти деньги, но на судебные баталии уйдут годы, а нам уже сейчас необходимо заключать договоры на следующий этап данной федеральной программы и в марте начинать работы", - рассказал подрядчик Игорь Красильников.

"ДЕЗ Калининского района" привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому данная компания должна заплатить в бюджет порядка 500 млн рублей. Организация в сентябре 2021 года обращалась в ИФНС с запросом о снятии ареста со счета, на котором находятся федеральные средства с указанием на то, что это целевые средства, выделенные подрядчикам за выполненные работы в рамках программы, что работы приняты представителем управляющей компании и главным распорядителем денежных средств. Однако в ИФНС по Калининскому району сообщали, что основания для отмены обеспечительных мер отсутствуют.

Подрядчики уже включились в судебный процесс между "ДЕЗ Калининского района" и ИФНС по Калининскому району, где первый пытается обжаловать наложение ареста на свои расчетные счета. Кроме того, они вынуждены инициировать процесс и обжаловать решение налогового органа о наложении ареста на счет с целевыми средствами. Они намерены обратиться за поддержкой к бизнес-омбудсмену и инициировать круглый стол в общественной палате Челябинской области.

Теги: благоустройство дворов, суд, подрядчик,



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