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Общество Свердловская область Пермский край
(2018) | Фото: Накануне.RU

Жители Прикамья пожаловался на платные звонки в неотложную помощь

Жители Пермского края обнаружили, что звонки в неотложную помощь по номеру ЕДЦ: 270-09-03, являются платными. За 1 минуту пермяки должны отдавать 6 рублей, в то время, как по альтернативным телефонам районных поликлиник дозвониться невозможно, поскольку линии перегружены огромным количеством звонков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского отделения партии "Справедливая Россия - За правду", куда к депутату Госдумы от Пермского края и Свердловской области Андрею Кузнецову и обратились жители Прикамья.

По его словам, по вышеуказанному номеру больным людям, проживающим в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, Кировском и Дзержинском районах Перми предлагает звонить официальный сайт губернатора. При этом местное министерство здравоохранения поясняет, что ЕДЦ не охватывает весь Пермский край и сейчас по номеру 270-09-03 могут обращаться только жители Перми. В связи с этим изначально у ЕДЦ не было федерального номера, по которому пациенты могли бы обращаться бесплатно. Подобное депутат считает недопустимым.

"Мы живем в условиях пандемии уже два года. Еще в ноябре 2020 года президент Владимир Путин указал на то, что необходимо решить проблему, когда "людям не так просто дозвониться" до больниц и медучреждений. На федеральном уровне создана бесплатная телефонная служба 122. А что творится на уровне регионов? Минздрав Пермского края за это время так и не смог найти варианты помощи больным людям. Ответ пресс-службы этого ведомства вызывает только недоумение – нет у вас федерального номера, сделайте свой местный бесплатным! Наживаться на беде людей, которые не могут дозвониться до государственных поликлиник, не могут получить гарантированную им медпомощь – бесчеловечно и стыдно", - заявил Кузнецов.

Депутат также обратился к главе региона Дмитрию Махонину и попросил разобраться в сложившейся ситуации, прекратить поборы с больных людей и вернуть списанные деньги гражданам.

"Со своей стороны я уже направил депутатский запрос в адрес прокурора Пермского края с просьбой принять меры прокурорского реагирования. Надеюсь, эта позорная практика подмены бесплатной медицинской помощи коммерческой услугой будет прекращена", - подытожил Кузнецов.

Теги: неотложная помощь, звонки, деньги, Кузнецов, жалоба



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