В Екатеринбурге аферистка продавала дворняжек под видом "лабрадоров" и "мейн-кунов"

В Екатеринбурге полицейские раскрыли целый ряд мошенничеств, связанных с продажей домашних животных. 45-летняя женщина выдавала беспородных питомцев за породистых.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, подозреваемая находила щенков или котят с целью их дальнейшей продажи. Хвостатых она подбирала на улице, искала через знакомых либо на порталах частных объявлений. При этом питомцев женщина получала бесплатно от людей, готовых отдать четвероногих в хорошие руки.

После этого аферистка размещала объявления в интернете, где выдавала обычных дворняжек за породистых. Пользуясь тем, что точно определить породу собаки или кошки до определенного возраста нельзя, она успешно продавала пушистых своим клиентам. Цена за "лабрадоров" или "мейн-кунов" назначалась намного ниже обычной, но при этом никаких документов к животным не прилагалось.

Спустя время покупатели обнаруживали обман, но мошенница уже меняла номер телефона либо вообще переставала выходить на связь. А в некоторых случаях животные погибали через несколько дней после покупки: это говорит о том, что перед продажей их содержали ненадлежащим образом.

Полицией возбужден ряд уголовных дел по статье "Мошенничество". Сейчас проводится расследование.