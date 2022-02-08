Лжеминером екатеринбургских школ и торговых центров оказался 14-летний подросток

В Екатеринбурге полиция и ФСБ нашли виновника "минирования" значительно части школ города, из-за которого 12 января практически все ученики уральской столицы были вынуждены утром стоять на морозе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Екатеринбургу, лжеминером оказался 14-летний подросток - ученик 9 класса одной из гимназий Ленинского района.

"Фигурант нескольких уголовных дел воспитывается не в полной семье - матерью, ранее на учете в ПДН не состоял. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей и адвоката. Он уже дал признательные показания, пояснив сыщикам, что совершил свои противоправные действия ради "хайпа", а также с целью привлечь дополнительное количество подписчиков. Юноша также признал, что осуществлял информационные атаки, в том числе и на заказ, получая за это по 1000 рублей на электронный кошелек. Выйти на его след оперуполномоченным удалось в результате комплекса современных технических мероприятий. Взяли "шутника" по месту жительства, откуда он зачастую прямо из окна своей квартиры наблюдал, как работают представители МВД и других силовых ведомств по эвакуации людей. При этом для конспирации подозреваемый использовал различные алгоритмы, позволяющие скрыть или изменить IP-адрес, но эта хитрость спасала его не долго. Кстати, "хакер" был прекрасно осведомлен о предусмотренной законодательством нашей страны уголовной ответственности за подобные "шалости". В настоящее время следствие ОВД располагает сведениями о восьми его криминальных эпизодах, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ", - рассказал пресс-секретарь свердловского УМВД полковник Валерий Горелых.

Он сообщил, что 14-летние подростки уже могут нести ответственность по упомянутой статье. Во время следствия школьник будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, что утро 12 января для учеников и студентов началось с эвакуации школ и колледжей из-за угрозы взрыва. Однако после проверки зданий учебный процесс был возобновлен. Всего было эвакуировано несколько вузов и техникумов, а также 151 школа. Сообщения о якобы заложенных в учреждениях бомбах начали приходить еще за неделю до крупного инцидента, однако ни в одном случае взрывных устройств найдено не было. В дальнейшем после отдельных сообщений о минировании в школах перестали выгонять детей на мороз ради проверок.

Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Позднее в ФСБ установили, что сигналы о минировании школ Екатеринбурга поступали из-за рубежа. В свою очередь редакция Накануне.RU, опросив заинтересованных лиц, получила несколько версий того, кому могло быть выгодно строчить письма о минировании. В одной из версий также фигурировал школьник.