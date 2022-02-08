В Югре состоится кинофестиваль "Дух огня"

08 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
кинофестиваль Дух огня (2014) | Фото:Накануне.RU

В Югре состоится кинофестиваль "Дух огня"

Ханты-Мансийский автономный округ готов принять кинофестиваль "Дух огня", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В этом году команда "Духа огня" организует одновременно XIX и XX международные фестивали кинематографических дебютов. Мы ждем более 100 фильмов из 20 стран. Важно, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне", – сказала на заседании оргкомитета фестиваля губернатор Югры Наталья Комарова.

Исполнительный директор фестивалей Ирина Фокина в ходе заседания доложила, что в настоящее время работа по подготовке к проведению мероприятия находится на финальной стадии. Главным художником фестиваля разработана художественная концепция, основной плакат, в основу которого легла работа художника Анжелы Джерих.

"Сценическое оформление церемонии сохраняет идеи Сергея Соловьева по концепции "Классики и классики", отражает его основной замысел, его идеи. Режиссерско-постановочная группа церемоний открытия и закрытия состоит из выпускников мастерской Сергея Соловьева. Разработан проект сценария", – сообщила Ирина Фокина.

Уже подготовлена выездная программа фестиваля кинематографических дебютов для муниципалитетов округа. Разработан защитный протокол, нацеленный на недопущение распространения и завоза новой коронавирусной инфекции, предусматривающий ряд защитных мер.

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Югре с 2002 г. Он направлен на поиск и поддержку молодых талантливых кинематографистов; повышение роли российского киноискусства в развитии международных культурных связей автономного округа. Для участия в международном конкурсе 19 фестиваля "Дух огня" поступили работы из Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Китая, Кот Д’Ивуара, России, Филиппин. В международном конкурсе 20 фестиваля принимают участие работы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, России, США, Франции.

Напомним, фестиваль дважды переносили из-за коронавируса.

Теги: Дух огня, Наталья Комарова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3488

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети