В Югре состоится кинофестиваль "Дух огня"

Ханты-Мансийский автономный округ готов принять кинофестиваль "Дух огня", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"В этом году команда "Духа огня" организует одновременно XIX и XX международные фестивали кинематографических дебютов. Мы ждем более 100 фильмов из 20 стран. Важно, чтобы фестиваль прошел на высоком уровне", – сказала на заседании оргкомитета фестиваля губернатор Югры Наталья Комарова.

Исполнительный директор фестивалей Ирина Фокина в ходе заседания доложила, что в настоящее время работа по подготовке к проведению мероприятия находится на финальной стадии. Главным художником фестиваля разработана художественная концепция, основной плакат, в основу которого легла работа художника Анжелы Джерих.

"Сценическое оформление церемонии сохраняет идеи Сергея Соловьева по концепции "Классики и классики", отражает его основной замысел, его идеи. Режиссерско-постановочная группа церемоний открытия и закрытия состоит из выпускников мастерской Сергея Соловьева. Разработан проект сценария", – сообщила Ирина Фокина.

Уже подготовлена выездная программа фестиваля кинематографических дебютов для муниципалитетов округа. Разработан защитный протокол, нацеленный на недопущение распространения и завоза новой коронавирусной инфекции, предусматривающий ряд защитных мер.

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проводится в Югре с 2002 г. Он направлен на поиск и поддержку молодых талантливых кинематографистов; повышение роли российского киноискусства в развитии международных культурных связей автономного округа. Для участия в международном конкурсе 19 фестиваля "Дух огня" поступили работы из Великобритании, Израиля, Индии, Испании, Китая, Кот Д’Ивуара, России, Филиппин. В международном конкурсе 20 фестиваля принимают участие работы из Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, России, США, Франции.

Напомним, фестиваль дважды переносили из-за коронавируса.