08 Февраля 2022
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Минздрав: Дети составляют 20% от общего количества пациентов с COVID-19

20% от общего количества пациентов с коронавирусом составляют дети, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, на сегодняшний день госпитализировано почти 12 тысяч детей. Рост госпитализаций за неделю составил 28%, передает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что чаще всего дети заражаются коронавирусом не в школе или детском саду, а в собственной семье – от родителей и других взрослых. Наиболее выраженно болеют малыши до двух лет.

Теги: дети, коронавирус, мурашко



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