От администрации Челябинска потребовали сократить срок расселения жителей аварийного общежития

Прокуратура потребовала от администрации Челябинска решить вопрос о сокращении срока расселения жителей аварийного общежития.

Напомним, речь идет о здании на улице Челябинского рабочего, 5, которое было построено в 1940 году. От общежития отказалась управляющая компания и его некому содержать, расселение жителей запланировано только в 2027 году. После коммунальной аварии, которая произошла семь лет назад, дом стало подтапливать. Из открытого подвала постоянно идет пар, а в здании появилась плесень. В морозы температура в некоторых комнатах едва достигает 12 градусов.

В ходе проверки был установлено, что сложилась негативная ситуация для проживания в жилом доме. При визуальном осмотре дома выявлено значительное ухудшение аварийно-технического состояния общедомового имущества, а также несущих строительных конструкций дома. 2 февраля было проведено обследование дома и принято решение вынести на заседание комиссии вопроса о первоочередном переселении граждан из дома. Однако в настоящий момент такое решение еще не принято.

В пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что установление такого длительного срока для расселения (2027 год), влечет дальнейшую эксплуатацию данного дома, состояние которого грозит обрушением и может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан. Главе Челябинска Наталье Котовой внесено представление с требованием устранить нарушения.