Российский лыжник Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине.

В финальном забеге Терентьев проиграл только представителю Норвегии Йоханнесу Клебо, у которого золотая медаль, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебряная награда. Ещё один россиянин Артём Мальцев занял пятое место.

22-летний Терентьев − уроженец города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. В составе сборной России на ОИ в Пекине (команда Олимпийского комитета России) является самым молодым спортсменом.