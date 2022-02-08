Российский лыжник Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх
Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине.
В финальном забеге Терентьев проиграл только представителю Норвегии Йоханнесу Клебо, у которого золотая медаль, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебряная награда. Ещё один россиянин Артём Мальцев занял пятое место.
22-летний Терентьев − уроженец города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. В составе сборной России на ОИ в Пекине (команда Олимпийского комитета России) является самым молодым спортсменом.
ТЕРЕНТЬЕВ ВЗЯЛ БРОНЗУ В СПРИНТЕ 🥉🤯💣— Матч ТВ (@MatchTV) February 8, 2022
БРАВО, САША! 22 года, олимпийский дебют, сразу медаль – каков красавец! 👏👏👏
Клебо – чемпион, Пеллегрино – второй. А вот положение у девушек:
🇸🇪🥇 Сундлинг
🇸🇪🥈 Дальквист
🇺🇸🥉 Диггинс pic.twitter.com/jmgPOAjmzV