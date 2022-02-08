08 Февраля 2022
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Спорт
Александр Терентьев (2022) | Фото: официальный сайт Федерации лыжных гонок России

Российский лыжник Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх

Российский лыжник Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль в спринте на Олимпийских играх в Пекине.
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В финальном забеге Терентьев проиграл только представителю Норвегии Йоханнесу Клебо, у которого золотая медаль, и итальянцу Федерико Пеллегрино, на счету которого серебряная награда. Ещё один россиянин Артём Мальцев занял пятое место.

22-летний Терентьев − уроженец города Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, двукратный чемпион зимней Универсиады 2019 года. В составе сборной России на ОИ в Пекине (команда Олимпийского комитета России) является самым молодым спортсменом.

Теги: Олимпийские игры в Пекине, Александр Терентьев, лыжи, спринт, бронзовая медаль



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