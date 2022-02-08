08 Февраля 2022
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Сообщение, больничный (2020) | Фото: t.me/romanovblog

В Югре пациентам с подозрением на коронавирус больничный будут открывать до осмотра врача

В Югре пациенты с признаками ОРВИ смогут оформлять больничные до осмотра врача. Об этом сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский во время заседания оперштаба, передает корреспондент Накануне.RU.

Лист нетрудоспособности теперь будут выписывать в день обращения в медорганизацию.

"Если больница понимает, что состояние пациента удовлетворительное и он врачом может быть осмотрен на следующий день или через день, то выписывается лист нетрудоспособности на семь дней в день обращения. Позже пациент в течение одного-двух дней будет осмотрен врачом, с отсрочкой", - заявил он.

Закрывать больничный будут также дистанционно, на основании решения участкового врача.

Нововведения вступают в силу с завтрашнего дня.

Они были приняты, потому что люди, которые из-за больших очередей не могли попасть на прием для открытия больничного, оказались "прогульщиками" на работе.

Теги: коронавирус, орви, больничный



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