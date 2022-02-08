08 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР
Касым-Жомарт Токаев (2019) | Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана посетит Россию с визитом на этой неделе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с визитом 10-11 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь казахского лидера, передает РИА Новости.

В МИД РФ заявили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди обсудили по телефону предстоящие двусторонние мероприятия "на высшем и высоком уровнях".

Напомним, в конце января Токаев был избран председателем правящей партии страны "Нур Отан". Чуть ранее с этого поста ушел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Токаев в ходе съезда партии анонсировал реформы, в том числе и политические, например, гарантию равноудаленного статуса главы государства.

Теги: токаев, казахастан, россия



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