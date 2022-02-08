08 Февраля 2022
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Общество За рубежом
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Швеции прервали масштабное исследование вакцин, чтобы не снизить доверие населения

Шведское агентство по лекарственным средствам прекратило масштабное исследование безопасности и эффективности вакцин от ковида, в котором приняли бы участие 1,7 млн шведов. Медицинские власти приняли решение свернуть его, чтобы не подорвать веру в вакцины и помешать очередной вакцинации населения.
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Центр клинических исследований Uppsala задумал провести крупное исследование вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneca, сравнить их эффективность и безопасность, а также возможные побочные эффекты и риски.

В заявке, поданной для проведения исследований, сказано, что вакцины были исследованы в рекордно короткие сроки. Исследования продемонстрировали их эффективность и безопасность, но они не сравнивались между собой. То есть заявка была изначально написана эзоповым языком. Но и ее орган по этической экспертизе отклонил на том основании, что сравнение вакцин "этически не оправдано", поскольку может привести к снижению доверия населения делать инъекции. После апелляции исследование было одобрено. Затем, однако, вмешалось Шведское агентство по лекарственным средствам и прекратило исследование под тем же предлогом.

В Швеции вакцинировано 75% населения, то есть почти все взрослые. В отличие от других стран Европы, 2021 год был очень спокойным на ковид, так как в Швеции многие переболели ранее, а рост смертности был не больше, чем в среднем по Европе. Однако в конце года была запущена кампания по бустерной вакцинации, после которой начался беспрецедентный рост заболеваемости: предыдущие пики были превышены в 6 раз. Сейчас волна уже пошла на спад. Общий рост смертности в январе будет известен в марте.

Напомним, что российский Минздрав скрыл результаты клинических исследований вакцин, так как они "конфиденциальны и содержат коммерческую тайну". А публикация данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19 в ведомстве назвали "нецелесообразной", потому что это может "вызвать негативное отношение к вакцинации".

Теги: швеция, вакцинация, исследование



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