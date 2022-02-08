Евгений Панченко из Екатеринбурга стал чемпионом России по стрельбе из пневматического оружия

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 в Екатеринбурге Евгений Панченко завоевал золото на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.

В этом году лично-командный чемпионат проходил в Ижевске. Спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди мужчин. Подготовкой будущего чемпиона страны занимался тренер-преподаватель по пулевой стрельбе высшей категории Станислав Глазырин.

Напомним, что Евгений Панченко является мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе, призером первенства Европы и мира, победителем чемпионатов и кубков России, а также членом основной сборной команды РФ. В прошлом году он также одержал победу в командном упражнении "Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров" среди мужчин во время чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.