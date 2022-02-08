08 Февраля 2022
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Спорт Свердловская область
Евгений Панченко (2022) | Фото: Спортивная школа олимпийского резерва №1

Евгений Панченко из Екатеринбурга стал чемпионом России по стрельбе из пневматического оружия

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №1 в Екатеринбурге Евгений Панченко завоевал золото на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе спортивного учреждения.

В этом году лично-командный чемпионат проходил в Ижевске. Спортсмен занял первое место в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров среди мужчин. Подготовкой будущего чемпиона страны занимался тренер-преподаватель по пулевой стрельбе высшей категории Станислав Глазырин.

Евгений Панченко (в центре)(2022)|Фото: Спортивная школа олимпийского резерва №1

Напомним, что Евгений Панченко является мастером спорта международного класса по пулевой стрельбе, призером первенства Европы и мира, победителем чемпионатов и кубков России, а также членом основной сборной команды РФ. В прошлом году он также одержал победу в командном упражнении "Пневматическая винтовка, дистанция 10 метров" среди мужчин во время чемпионата Европы по пулевой и стендовой стрельбе в Хорватии.

Теги: Евгений Панченко, Екатеринбург, чемпионат России, пневматическое оружие, стрельба



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