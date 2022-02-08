В шести российских регионах предотвратили теракты в школах

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников заявил о предотвращенных терактах на объектах образования в шести регионах.

Атаки планировали в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Тверской области.

К большинству из них имели отношение сторонники "Колумбайна" (движение признано террористическими и запрещено в РФ). Часть преступлений готовили члены ячеек международных террористических организаций, передает ТАСС.

2 февраля Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн" (другое название - "Скулшутинг") террористическим и запретил его в России. Ранее этого потребовала Генпрокуратура. Последователем движения, в частности, является "казанский стрелок" Ильназ Галявиев.