На Южном Урале мужчина убил женщину и ранил себя для инсценировки самообороны

В Челябинской области 26-летнего мужчину подозревают в убийстве сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено ночью 7 февраля в одном из домов в Пластовском районе. По версии следствия, во время ссоры подозреваемый нанес потерпевшей удар ножом, а после этого ранил себя для инсценировки самообороны и скрылся с места преступления.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.