В Прикамье мэр переложил ответственность за снижение зарплат учителям на директоров школ

Мэр Добрянки Константин Лызов, комментируя уменьшение зарплат учителей после перехода на дистанционное обучение, заявил, что не подписывал подобных постановлений. Глава добавил, что проблемы с зарплатами возникли в школах №1 и №3 в Полазне, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Директора школ неправильно подготовили документы по коэфициентам. Сегодня была назначена аудиторская проверка этих учреждений. По итогам все будет откорректировано", - сказал "Ъ-Прикамье" Лызов.

Напомним, в самом начале пандемии Роструд и Минтруд заявили, что "снижать зарплаты педагогов на "дистанте" незаконно", однако глава Добрянки Константин Лызов, предположительно, постановил пересчитать зарплаты учителям. С января у кого-то прибыль уменьшилась на 400 руб., а у кого-то – на 10 тыс. Местные посчитали, что теперь им не хватает на ипотеку, детский садик и продукты. По их данным, мэр за 40 минут своего начальственного труда получает 154 руб., а учителя – 20. В связи с ситуацией направлено обращение Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.