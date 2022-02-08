08 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге судят живодера, выбросившего своего пса с четвертого этажа

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. На скамье подсудимых оказался местный житель.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 2 ноября прошлого года пьяный мужчина выбросил принадлежавшую ему собаку из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Несчастный пес упал на асфальт и погиб. А хозяин-живодер после преступления так и оставил собаку лежать перед домом.

Как отметили в надзорном ведомстве, свою вину уралец признал в полном объеме. Сейчас его уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. По закону, убийце животного может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее другой уральский живодер получил 3,5 года "строгача" за жестокое убийство двух котов.

Теги: живодер, собака, суд, прокуратура, Екатеринбург



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