В Екатеринбурге судят живодера, выбросившего своего пса с четвертого этажа

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. На скамье подсудимых оказался местный житель.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 2 ноября прошлого года пьяный мужчина выбросил принадлежавшую ему собаку из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже. Несчастный пес упал на асфальт и погиб. А хозяин-живодер после преступления так и оставил собаку лежать перед домом.

Как отметили в надзорном ведомстве, свою вину уралец признал в полном объеме. Сейчас его уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. По закону, убийце животного может грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее другой уральский живодер получил 3,5 года "строгача" за жестокое убийство двух котов.