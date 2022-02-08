Песков назвал абсурдом вопрос, может ли Кремль потребовать отставки Зюганова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным вопрос о том, может ли Кремль потребовать отставки Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ.

По его словам, постановка данного вопроса неверная, так как Кремль не имеет полномочий решать, кто должен быть лидером той или иной партии. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пескова также спросили, насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности. Он напомнил, что КПРФ является одной из политических партий, имеющих крупную фракцию в парламенте. "Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий, тоже не совсем верно", - резюмировал представитель Кремля.

Ранее СМИ опубликовали прогноз экспертов "Агентства стратегических коммуникаций", согласно которому Кремль якобы может потребовать отставки Зюганова с поста лидера КПРФ в связи с "радикализацией коммунистов".