Жители Мегиона пожаловались на агрессивных бездомных собак

Жители Мегиона в соцсетях жалуются на бездомных собак. По словам мегионцев, животные сбиваются в стаи и ведут себя агрессивно, передает корреспондент Накануне.RU.

Одна интернет-пользовательница сообщила, что накануне бездомные собаки подрали дворнягу.

"Штопать пришлось, не маленького такого песика. Лично его видела, знаю хозяев", - сообщила пользовательница Маргарита. Еще одна мегионка Анжелика сообщила, что собаки напали на нее возле одного из магазинов сети "Монетка". Отбиваться от стаи из пяти-шести животных женщине пришлось пакетом. Также в комментариях подписчики сообщают, что собаки "согнали" детей с качелей, появившись на территории детской площадки.

Напомним, города страны наводнили стаи бродячих собак. Сообщения приходят со всей России — где-то фиксируют просто агрессивное поведение, а где-то уже случились вопиющие случаи — в Забайкалье растерзан ребенок. В Магадане введен режим чрезвычайной ситуации с 27 января из-за большого числа бездомных собак.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя трагедию в Забайкалье, где семилетнюю девочку насмерть загрызли бездомные собаки, заявил о необходимости ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

В своем telegram-канале депутат подчеркнул, что проблемой бездомных животных никто системно не занимается до тех пор, пока не случится трагедия. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия.

Володин заявил, что необходимо разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.