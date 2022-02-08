В России "перевыполнила" бюджет только система исполнения наказаний

Исполнение федерального бюджета России оставляет желать лучшего, считает депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Она направила соответствующий запрос за 2021 год в федеральное казначейство, но и по уже имеющимся данным картина печальная: планирование доходов и расходов по-прежнему оставляет желать лучшего.

"Мы из года в год наблюдаем неисполнение расходов, в этом году - 635,6 млрд рублей. При этом вызывает сарказм факт "перевыполнения" плана расходов только лишь системой исполнения наказаний", - пишет Авксентьева в своем Telegram-канале.

Она привела некоторые цифры: неисполнение расходов в "Образовании" - 41, 2 млрд, "Здравоохранении" - 95,5 млрд, "Социальная политика" - 22,5 млрд. В разрезе госпрограмм тоже интересная картина. Например, по госпрограмме "Космическая деятельность России" не исполнено мероприятий на 27,8 млрд, "Управление госфинансами" - 155 млрд рублей.

Также Авксентьева считает сомнительной обоснованность и эффективность инвестиций бюджета в акционерные общества, которые просто аккумулируют средства на своих счетах, получая проценты.

Депутата возмущает и деятельность госкорпорации ВЭБ.РФ – она управляет средствами 39 млн будущих пенсионеров.

"Сегодня не все могут получить целиком свою накопительную часть пенсии, которая "крутится" в ВЭБ.РФ. На сайте корпорации нам радостно сообщают, что с 2009 года в экономику инвестировано 1,2 трлн рублей наших с вами денег. В 2019-м средняя зарплата сотрудника ВЭБ.РФ составляла 720 000 рублей в месяц - и это "чистыми" (это данные, которые каждый из вас может без труда найти в открытом доступе). При этом в 2020-м правительство покрыло долги ВЭБа на сумму 350 млрд рублей. И после этого у меня снова возникает вопрос: почему в федеральном бюджете невозможно изыскать средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам?" – пишет Авксентьева.

Напомним, что в январе Госдума одобрила индексацию страховых пенсий для неработающих пенсионеров в 2022 году на 8,6%, тогда как изначально планировалось поднять пенсии на прогнозные 5,9%. Депутаты от оппозиции при этом настаивали, что минимальный размер индексации должен составлять 15%. Индексация же пенсий работающим пенсионерам была отменена еще в 2016 году.