Защитник "Автомобилиста" Станислав Гареев разорвал контракт с клубом

Защитник Станислав Гареев покидает ХК "Автомобилист".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, соглашение с 27-летним хоккеистом было расторгнуто по инициативе самого игрока. При этом права на Гареева в Континентальной хоккейной лиге сохраняются за уральской командой.

Защитник пополнил систему ХК "Автомобилист" по ходу нынешнего сезона и провел 22 матча в ВХЛ за "Горняк-УГМК". Также на счету игрока шесть поединков в КХЛ за главную команду.

Напомним, ранее в "Автомобилисте" прокомментировали ситуацию с регулярным чемпионатом Континентальной хоккейной лиги, который из-за ковида не будет доигран в этом сезоне.