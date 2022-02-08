В Кремле не знают, когда инфляция начнет снижаться

В Кремле снова посетовали на ситуацию с высокой инфляцией в стране. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что инфляционное давление продолжается, и трудно прогнозировать, когда оно ослабеет.

Интересно, что это высказывание расходится со словами министра экономики России Антона Силуанова, который еще в середине января заявил, что пик инфляции пройден.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию", - заявил Песков. "Да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

В январе тот же Песков называл текущий уровень инфляции "неприемлемым", но при этом претензий к финансовому блоку правительства у него не было: "Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются".

Напомним, сегодня стало известно об изменении прогноза Минэкономразвития по инфляции в 2022 году: с 4% его увеличили до 5,9%. Прогноз "мегарегулятора" – Центрального банка – пока неизменен: инфляция должна вернуться к отметке в 4%. По итогам 2021 года официальная инфляция составила 8,4%.