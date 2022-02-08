08 Февраля 2022
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков опроверг публикацию о "сделке" Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию газеты The Financial Times о том, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили сделку по Украине.

"Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно", - заявил Песков.

По его словам, лидерство в НАТО принадлежит не Франции, а "совсем другой стране", передает "Интерфакс". "О каких сделках может идти речь?", - сказал представитель Кремля.

Ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что на переговорах в Москве президенты России и Франции договорились о том, что после российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" с территории Белоруссии будут выведены 30 тыс. российских военных.

Также издание сообщает, что Владимир Путин пообещал французскому коллеге не предпринимать новых "военных инициатив" и "вести диалог" о развертывании российских войск. Кроме того, была достигнута договоренность о "структурированном диалоге по коллективной безопасности".

Теги: песков, путин, макрон, сделка



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