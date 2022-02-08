Украинские военные снова заявили, что не видят ударных группировок РФ у своих границ

Украинские военные продолжают утверждать (вопреки публикациям западной прессы), что у России нет необходимых для вторжения сил на границе двух государств.

Так, министр обороны Украины Алексей Резников заявил в эфире телеканала ICTV, что для подготовки вторжения российские войска должны были сформировать ударные группировки, но этого до сих пор не произошло.

"Ударная группировка с военной точки зрения имеет несколько признаков. Так вот пока, по состоянию на сегодняшний день, те 119 тыс. наземного компонента [армии России, которые находятся на границе с Украины] и все остальные не сформировали ударных группировок в каком-либо из мест, чтобы совершить нападение на Украину", - цитирует Резникова РБК.

Он добавил, что развертывание таких ударных группировок может занять у Москвы до месяца (по оценкам украинской разведки).

Напомним, британская и американская пресса изобилует "точными планами вторжения России", в которых сообщается о многотысячных группировках ВС РФ, стоящих у украинских границ. Также в таких материалах говорится, что у России есть план по захвату Киева в течении двух дней после начала вторжения.