08 Февраля 2022
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Происшествия Тюменская область
деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области топ-менеджера нефтяного предприятия судят за крупную взятку

В Тюмени вскоре начнётся суд над бывшим заместителем главного инженера по проектированию нефтяного предприятия, заместителем директора филиала предприятия, а также посредника и трех взяткодателей. Им вменяют получение и, соответственно, дачу взятки, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

В 2019-21 гг. группа злоумышленников решила нажиться на получении взяток от бизнесменов. За 5-10% от суммы договора они проинформировали трёх предпринимателей о проводимых тендерах в области изыскательских работ. После заключения контрактов шли приёмка и согласование выполненных ими работ и полная их оплата, хотя сделано было не всё. Сумма взяток, полагает следствие, составила 3 млн руб. Посредник оставлял себе 20-25% от суммы заключенного контракта, полученные от предпринимателей. Таким образом, сумма взяток составила около 14 млн руб.

Вскоре материалы поступят в суд.

Теги: Взятка, нефтянка, бизнес



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