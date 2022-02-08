08 Февраля 2022
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Контрабанда леса в Тавдинском районе (2022) | Фото: В.Н. Горелых

Уральский бизнесмен предстанет перед судом за контрабанду леса на 63 миллиона рублей

В суд Тавды направлено дело о контрабанде леса на 63 млн рублей, подозреваемым в котором выступает местный бизнесмен 1984 г.р.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, дело заняло 26 томов, которые были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Контрабанда леса в Тавдинском районе(2022)|Фото: В.Н. Горелых

"Выявили и изобличили нарушение действующего законодательства сотрудники полиции из службы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. Предприниматель для незаконных перевозок хвойных пиломатериалов использовал несколько организаций, зарегистрированных в Тавдинском районе. Для вывоза леса использовался железнодорожный транспорт. Ценный груз отправлялся для реализации в Узбекистан и Азербайджан", рассказал полковник Горелых.

Он также добавил, что в поле зрения сыщиков подозреваемый попал из-за недостоверного декларирования экспортируемых товаров. Наказание по вышеназванной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Теги: контрабанда леса, суд, бизнесмен



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