08 Февраля 2022
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Экономика В России
Греча (2020) | Фото: Накануне.RU

Гречка, сосиски и пельмени подорожали в российских магазинах больше всего

За минувший год больше всего в несетевой рознице из продуктов подорожали гречка (+24%), сосиски (22%) и пельмени (21%). В целом продукты выросли в цене на 10%, это данные исследования компании "Эвотор", на которые ссылается Лента.Ру.

Значимо также подорожали вафли и пряники (+18%), пюре и лапша быстрого приготовления (+17%).

За первый месяц текущего года больше всего прибавили зефир, пастила и шоколадные конфеты (+4% к декабрю). Макароны, гречка, рис, пряники и вафли тоже сильно дорожают – за месяц на 3%.

Как видно из данных исследования, растут в цене продукты, которые обычно покупают не самые обеспеченные слои населения. И данные Росстата подтверждают: с самой высокой инфляцией в минувшем году столкнулись самые бедные россияне. Товары и услуги, которые они потребляют, подорожали на 9%.

Наибольшая инфляция фиксировалась в секторе продовольствия – это именно то, на что малообеспеченные граждане тратят почти все свои доходы.

В России инфляция за прошлый год составила 8,4% (по официальным данным), при этом цены на продовольственные товары выросли на 10,6%, на непродовольственные товары – на 8,6%, а на услуги – на 5%.

Между тем, в Мурманске депутат областной думы на жалобу местного жителя на "обдиралово" в продуктовых магазинах предложил поискать макароны подешевле, например, на маркет-плейсах в интернете.

Теги: продукты, магазин, цены, инфляция



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