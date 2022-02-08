08 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

Строители закроют транспортное движение по Февральской Революции на 1,5 года

Начиная с 1 марта текущего года строители на 1,5 года закрывают движение по улице Февральской Революции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, решение принято в связи со строительством многофункционального научно-производственного центра.

Таким образом движение транспорта от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади будет закрыто с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Работами на участке займется специализированный застройщик "УГМК-Навигатор

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

Теги: транспортное движение, Февральской революции, закрытие, строительство



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