Строители закроют транспортное движение по Февральской Революции на 1,5 года

Начиная с 1 марта текущего года строители на 1,5 года закрывают движение по улице Февральской Революции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, решение принято в связи со строительством многофункционального научно-производственного центра.

Таким образом движение транспорта от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади будет закрыто с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года. Работами на участке займется специализированный застройщик "УГМК-Навигатор

Напомним, что для удобства автомобилистов и всех жителей уральской столицы сведения о действующих на территории города дорожных перекрытиях опубликованы на информационной карте официального портала Екатеринбурга.