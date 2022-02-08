"Вирус мутирует": на Среднем Урале готовы выявлять новые разновидности "омикрона"

На Среднем Урале готовы к выявлению новых разновидностей штамма коронавируса "омикрон". Об этом на брифинге во вторник заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Напомним, по последним официальным данным, в Свердловской области зарегистрировано 99 случаев заражения "омикроном". При этом 15 заболевших привезли его из-за рубежа.

Как рассказал сегодня Дмитрий Козловских, уже существует три подвида "омикрона". По его словам, часть их них обнаруживали и в России.

"Все имеющиеся тест-системы определяют этот вирус. Он меняется, мутирует, и многое будет зависеть от того, насколько сильно он изменится. Если будут достаточно серьезные изменения, то придется корректировать тест-системы. Понимание, как это сделать в короткие сроки, есть. Поэтому проблема будет решена", - заверил Козловских.

Напомним, что на Среднем Урале, несмотря на ежедневный рост заболеваемости ковидом, не собираются возвращать QR-коды в торговых центрах. А вопрос с продлением дистанта для школьников пока не решен.