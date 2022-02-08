08 Февраля 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

В Петербурге проходят массовые обыски в жилкомсервисах из-за неуборки снега

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в десятки жилищно-коммунальных предприятий и сервисов из-за ненадлежащей уборки снега.

По данным "Фонтанки", около 200 сотрудников полиции, следствия и СОБР начали обыски примерно по 60 адресам.

Известно, что следственные действия проходят как минимум в Выборгском, Фрунзенском и Приморском районах.

На сайте городской прокуратуры сообщается, что возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи.

В ведомстве подтвердили, что проводятся обыски, а также другие следственные действия.

В январе городская прокуратура начала проверку качества уборки улиц в после многочисленных жалоб жителей города на травмы, вызванные гололедом. Ранее следственные органы инициировали два уголовных дела после госпитализации двух человек, которые пострадали от упавшей наледи с крыш.

Как сообщалось, на административные порталы города ежедневно поступают сотни новых жалоб от петербуржцев на неубранный снег. В январе петиция с требованием отставки губернатора Петербурга Александра Беглова появилась на портале Сhange.org.

Теги: петербург, обыски, жилкомсервисы, уборка снега



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